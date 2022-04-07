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Haberler Futbol Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Atilla Karaoğlan'ın

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.


Atilla Karaoğlan, 23. haftada oynanan Galatasaray - Trabzonspor (1-2) ve 29. haftada oynanan Galatasaray - Beşiktaş (2-1) derbilerinde de görev yapmıştı. 35 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4'er maçında düdük çaldı.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam

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