Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Kim Min-jae, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Miguel Crespo ve henüz tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel'i görevlendiremedi.

Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'yi ilk 11'e sürdü.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Miha Zajc forma giyerken, hücumun sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Mert Hakan Yandaş, solunda ise Diego Rossi şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine Serdar Dursun forma giydi.

Kulübede ise Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Arda Güler, Filip Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak forma bekledi.

- Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve ağrıları tam olarak geçmeyen Bright Osayi-Samuel de Beşiktaş derbisi düşünülerek teknik heyeti tarafından riske edilmedi ve kadroya alınmadı.

- Osayi-Samuel riske edilmedi

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel Gaziantep FK karşısında riske edilmedi.

Son zamanlarda yükselen bir performansa imza atan genç oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı.

Maç öncesi son idmanda takımla çalışan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi düşünülerek görevlendirilmedi.

- Nazım 9, Tisserand 8 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9, Marcel Tisserand ise 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Son olarak ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçına ilk 11 başlayan Nazım, 77 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Nazım Sangare geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında Osayi-Samuel'in sakatlanmasıyla ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

Kongolu stoper Marcel Tisserand ise en son ligin 26. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Tisserand, 69 gün sonra Gaziantep maçıyla yeniden ilk 11'de şans buldu.

- Gustavo 18 maç sonra ilk 11

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, 18 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak ligin ilk yarısında Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Gustavo, 138 gün sonra yine Gaziantep FK karşısında 11'de şans buldu.

- Taraftardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan biletlerin tamamına yakını tükenirken, stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları erken açıldı.

- Altyapıdan 4 isim kulübede

Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında altyapıdan 4 isim kulübede forma bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Arda Güler'in yanı sıra 19 yaşındaki kaleci Ertuğrul Çetin, 17 yaşındaki Emir Ortakaya ve Yusuf Kocatürk kulübede oturdu.