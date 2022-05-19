Fenerbahçe'de 2 aydır kadro dışı olan Mesut Özil'in adı transferlerde anılıyordu. Tecrübeli oyuncunun ortağı olduğu Meksika kulübü Necaxa'ya gidebileceği haberleri Güney Amerika basınında yer almıştı.

Dünyaca ünlü futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'a Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye uzun vadeli işler yapmak için geldiğini söyleyen Söğüt, "Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak, Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde kalmak istediğini söyleyen menajer, "Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Ozan ise kiralık döneminde sarı lacivertli forma ile 6 maçta forma şansı buldu.