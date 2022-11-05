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Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Arkas Spor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u konuk etti. Arkas, mücadeleden 20-25, 22-25 ve 22-25 setlerle 3-0 galip ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Alexandre Ferreira, Emre Vahit Savaş, Yacine Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Pavle Peric)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Nicholas Hoag, Suarez Perez)

Setler: 20-25, 22-25, 22-25
Süre: 82 dakika (25, 29, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u konuk etti. Arkas, mücadeleden 20-25, 22-25 ve 22-25 setlerle 3-0 galip ayrıldı.

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