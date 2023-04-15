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Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından notlar

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçından notlar
AA

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya alamadı.

Portekizli çalıştırıcı, Ferdi'nin yanı sıra sakatlığı sebebiyle Altay Bayındır'ı da oynatamazken, Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ise yedek soyundurdu.

68 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Diego Rossi ve Arda Güler'i ilk 11'de değerlendirdi.

MKE Ankaragücü karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miha Zajc'a şans veren deneyimli teknik adam, kanatlarda Arda Güler ile Diego Rossi'yi değerlendirdi. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia-Serdar Dursun ikilisine güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ise yedek bekledi.

İrfan Can Eğribayat ligde ilk kez

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir lig maçına 11'de çıktı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma kiralık olarak katılan 24 yaşındaki kaleci, Altay'ın sakatlığında ligde forma şansı buldu.

İrfan Can, bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlamıştı.

Oosterwolde kadroda

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerin 19 Mart'ta ligde Alanyaspor'u ağırladığı müsabakaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlanarak maça devam edememişti.

Oosterwolde, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres ve Michy Batshuayi de kadroda yer almadı.

Gustavo Henrique de teknik heyet tercihiyle kadroda bulunmadı.

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