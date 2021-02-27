Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Tedavileri süren Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanında Caner Erkin de kafile bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse."
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 27, 2021
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