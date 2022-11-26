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Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'ya mağlup

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi

Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'ya mağlup

Sultanlar Ligi 8. haftasında Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Heyecan fırtınasına sahne olan mücadele, karar setine gitti.

Müsabakanın galibi, 3-2'lik skorla Kuzeyboru oldu.

Salon: Aksaray

Hakemler: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Cristina, Buse Ünal, Beliz Baskır)

Setler: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17

Süre: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)

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