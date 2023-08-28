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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı!

        Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!

        Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, Bağcılar' da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:22
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        Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz gece Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve yanında bulunan iki arkadaşı aracıyla seyir halindeyken pusu kuran kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

        SALDIRGANLAR ARAÇLA KAÇTI

        İHA'da yer alan habere göre bir sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken sitenin güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gölbaşı ve yanındaki arkadaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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        SALDIRIDA İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Alınan bilgiye göre Gölbaşı saldırıda hafif yaralanırken yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken olay yerinde bulunan kameralardan saldırganları tespit etmek için çalışma başlatıldı.

        GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

        Cem Gölbaşı, geçen yıl eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir şahıs Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Emir A. , Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalamıştı.

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        #Cem Gölbaşı
        #Son dakika haberler
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