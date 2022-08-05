Fenerbahçe'ye kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

47 GOL, 30 ASİST!

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Kariyerinde Olimpik Lyon, Auxerre ve Nice'te oynayan Plea, 2018'de Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Plea, Almanya ekibinde çıktığı 143 karşılaşmada 47 gol attı, 30 asist yaptı.