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Fenerbahçe'ye kötü haber

Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alassane Plea'nın sözleşmesinin 2025'e kadar uzattı

Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

KULÜP TARAFINDAN DUYURULDU

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

47 GOL, 30 ASİST!

Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP

Kariyerinde Olimpik Lyon, Auxerre ve Nice'te oynayan Plea, 2018'de Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Plea, Almanya ekibinde çıktığı 143 karşılaşmada 47 gol attı, 30 asist yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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