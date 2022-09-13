Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve yönetici Mustafa Kemal Danabaş ile Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz katıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding adı altında mücadele edecek.

Törende açıklamada bulunan Burak Çağlan Kızılhan, "Alagöz Holding, daha önce görülmemiş bir destekle kadın basketbol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Alagöz Holding'in desteğiyle bu sene de yarıştığımız her kulvarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacağımıza yürekten inanıyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alagöz Holding'in kadın basketbolunda benzeri bulunmayan bir anlaşmayla Fenerbahçe'ye destek olacağına vurgu yapan Mustafa Kemal Danabaş, "Bu sezon da yine Fenerbahçe'mize yakışan, hedeflerine odaklanmış ve iddialı bir takım kurduk. Geçtiğimiz sene lig şampiyonluğumuzu FIBA Avrupa Ligi kupasıyla taçlandıramadık ve bunun burukluğu hala içimizde. İnşallah bunun telafisini bu sezon hep beraber yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Cantürk Alagöz ise "Umuyorum ki bu anlaşma ve gönül dostluğu tüm alanlarda kulübümüze başarı getirir. Ben yürekten inanıyorum ki 2023'te Fenerbahçe Kulübü tüm alanlarda şampiyon olacak ve bunu hep birlikte kutlayacağız. İnşallah Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu sene birlikte alırız. Bundan şüphem yok. Allah mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.