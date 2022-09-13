Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü ile Alagöz Holding arasında kadın basketbol takımı isim sponsorluğu anlaşması imzalandı

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve yönetici Mustafa Kemal Danabaş ile Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz katıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding adı altında mücadele edecek.

Törende açıklamada bulunan Burak Çağlan Kızılhan, "Alagöz Holding, daha önce görülmemiş bir destekle kadın basketbol takımımızın isim ve forma göğüs sponsoru oldu. Alagöz Holding'in desteğiyle bu sene de yarıştığımız her kulvarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacağımıza yürekten inanıyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alagöz Holding'in kadın basketbolunda benzeri bulunmayan bir anlaşmayla Fenerbahçe'ye destek olacağına vurgu yapan Mustafa Kemal Danabaş, "Bu sezon da yine Fenerbahçe'mize yakışan, hedeflerine odaklanmış ve iddialı bir takım kurduk. Geçtiğimiz sene lig şampiyonluğumuzu FIBA Avrupa Ligi kupasıyla taçlandıramadık ve bunun burukluğu hala içimizde. İnşallah bunun telafisini bu sezon hep beraber yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Cantürk Alagöz ise "Umuyorum ki bu anlaşma ve gönül dostluğu tüm alanlarda kulübümüze başarı getirir. Ben yürekten inanıyorum ki 2023'te Fenerbahçe Kulübü tüm alanlarda şampiyon olacak ve bunu hep birlikte kutlayacağız. İnşallah Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu sene birlikte alırız. Bundan şüphem yok. Allah mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a diş geçiremedi
BASKETBOL Fenerbahçe Beko, Oly'ye diş geçiremedi
Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda kesintisiz canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?
İspanya'nın rakibi Finlandiya! - Basketbol haberleri
BASKETBOL İspanya'nın rakibi Finlandiya!
İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı
BASKETBOL Çeyrek finalistler belli oldu
MAÇ SONUCU | Türkiye 86-87 Fransa - Fransa'yı uzatmalarda elimizden kaçırdık... Türkiye Fransa basketbol maç özeti tamamı izle
BASKETBOL Fransa'yı elimizden kaçırdık!
Ergin Ataman: Kariyerimin en acı mağlubiyetini yaşadım
BASKETBOL "Kariyerimin en acı mağlubiyeti"
Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'in paylaşımı gündem oldu!
BASKETBOL Ebru Şahin'in paylaşımı gündem oldu!
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan yine eli boş dönüyor
BASKETBOL Yine elimiz boş dönüyoruz!
Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam Türkiye Fransa maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
BASKETBOL 12 Dev Adam çeyrek bileti için sahada!
Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?
BASKETBOL Türkiye-Fransa basketbol maçı saat kaçta?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.