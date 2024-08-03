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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Lille maçı hazırlıkları sürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Lille maçı hazırlıkları sürdü

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:29
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        Lille hazırlıkları sürüyor
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pasla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lille maçının hazırlıklarına devam edecek.

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