Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü ( FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "örgüte üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Zeynep Gülen katıldı. Zeynep Gülen, son savunmasını yaptı.

'AYKIRI BİR TİP OLDUĞUM İÇİN TEKLİF DAHİ ETMEDİLER'

Zeynep Gülen, "Böyle bir örgütün varlığını kabul ediyorum. Süreç bunu gösterdi. Ancak ben böyle bir örgütün içinde ve dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soy adımdan kaynaklanmaktadır. Ben talimatla bu bankaya para yatırmadım. Ben bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soy adımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım" dedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti dava ile ilgili kararını açıkladı. Sanık Zeynep Gülen, "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.