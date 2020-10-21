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Son dakika haberi FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
AA

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.

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