FETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan 1'inci sınıf eski emniyet müdürleri M.Ö. ile M.E.'nin, örgütün gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi.

BİR KİŞİNİN EVDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, Keçiören ilçesindeki binada iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, M.Ö.'nün evde olmadığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU İMAL EDİLEN ÖZEL BİR ALAN TESPİT EDİLDİ

M.Ö.'nün evinde yapılan aramada uyuşturucu imal edilen özel bir alan tespit edildi. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait dokümanlara el konuldu. İkisi de Bylock kullanıcısı olan eski emniyet müdürlerinden M.E. emniyete götürülürken, M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.