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FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, ifade işlemlerinin ardından da savcılığa sevk edildi. Gülen, akşam saatlerinde de tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.