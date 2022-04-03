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Haberler Voleybol Filede normal sezon tamamlandı - Voleybol puan durumu
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Filede normal sezon tamamlandı

Ligde 26. ve son hafta müsabakaları tamamlandı. Normal sezonu ilk 4'te tamamlayan VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, play-off 1/4 etabı maçları oynayacak

Filede normal sezon tamamlandı - Voleybol puan durumu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Ligde 26. ve son hafta müsabakaları oynandı. Haftanın kapanış maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek 24. galibiyetini aldı ve sezonu ilk sırada tamamladı.

Ligde 22'şer galibiyetleri bulunan Eczacıbaşı Dynavit ikinci, Fenerbahçe Opet ise üçüncü sırada yer aldı. 21 galibiyet elde eden Türk Hava Yolları ise 26 haftalık periyodu 4. basamakta noktaladı.

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, 2021-2022 sezonunun şampiyonu olabilmek için play-off 1/4 etabı maçları oynayacak. Son şampiyon VakıfBank, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit ise Fenerbahçe Opet'le mücadele edecek. İki galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.

Sultanlar Ligi'nde normal sezon sonunda 5-8. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru ise play-off 5/8 etabı müsabakaları yapacak. Bu etapta Galatasaray ile Kuzeyboru, PTT ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan Karayolları ile Yeşilyurt ise Sultanlar Ligi'ne veda etti.

Sonuçlar

Ligde 26. ve son hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Türk Hava Yolları-PTT: 3-0

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Yeşilyurt: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta: 3-0

VakıfBank-Kuzeyboru: 3-1

Puan durumu

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Sıralama Takım O G M P
1 VAKIFBANK 26 24 2 71
2 ECZACIBAŞI DYNAVİT 26 22 4 66
3 FENERBAHÇE OPET 26 22 4 66
4 TÜRK HAVA YOLLARI 26 21 5 60
5 GALATASARAY HDI SİGORTA 26 17 9 51
6 PTT 26 17 9 47
7 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 12 14 37
8 KUZEYBORU 26 11 15 38
9 MERT GRUP SİGORTA 26 10 16 29
10 BOLU BELEDİYESPOR 26 7 19 22
11 SARIYER BELEDİYESPOR 26 7 19 21
12 NİLÜFER BELEDİYESPOR 26 6 20 17
13 KARAYOLLARI 26 5 21 16
14 YEŞİLYURT 26 1 25 5

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