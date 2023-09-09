Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti
Salon: Varna
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ilaria Vagni (İtalya)
Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret (Planinsic, Kovacic, Stern, Mujanovic)
Türkiye: Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram)
Setler: 20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13)
Süre: 146 dakika (28, 29, 32, 34, 23)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.