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        Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:58
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        Filenin Efeleri veda etti
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        Salon: Varna

        Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ilaria Vagni (İtalya)

        Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret (Planinsic, Kovacic, Stern, Mujanovic)

        Türkiye: Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram)

        Setler: 20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13)

        Süre: 146 dakika (28, 29, 32, 34, 23)

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.

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