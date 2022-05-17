Finlandiya parlamentosundan NATO kararına onay 0:00 / 0:00

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürdü. Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine 'evet', 8 milletvekili 'hayır' oyu kullandı.

Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi.

Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

İSVEÇ BAŞBAKANI VE FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi.

İsveç hükümetinin açıklamasına göre, iki lider de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

PAZAR GÜNÜ BAŞVURACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Niinistö, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıklamasına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğu yanıtını verdi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin olumsuz bakması karşısında şaşkın olduklarını dile getiren Niinistö, "Şimdi çok net bir cevaba ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "BU NOKTADA OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO sürecine ilişkin "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

Dün Ankara'yı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar."