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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:52
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        Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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