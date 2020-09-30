DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçedeki eski tersane alanında meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Hasan Koç ile oğlu Murat’ın 8 metrelik tekneleri, çıkan fırtınada alabora oldu.

DHA'nın haberine göre, denize düşen baba ve oğlunun yardımına çevredeki diğer balıkçılar koştu. Baba ve oğlu, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hasan Koç'u ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürmek için yola çıktı. Durumu ağır olan Hasan Koç, yolda hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Murat Koç'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'BİR ANDA FIRTINA VURDU, BALIĞA ÇIKAMADIK'

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, teknenin alabora olduğu sırada eski tersane rıhtımında başka bir teknede bulunan Oğuz Tohum (27),''Dün akşam arkadaşlarımız ve kaptanımız gittikten sonra oldu bu olay.

Ben içerde uzanıyordum, o sırada bir kalabalık oluştu. Ben de gidip baktım ve ne yazık ki bir balıkçı hayatını kaybetmiş. Acayip bir fırtına vardı, aniden bastırdı. Biz de o yüzden balığa çıkamadık. Başımız sağ olsun'' dedi.