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Son dakika haberi Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi

Son dakika haberi Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarptı!
AA

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AA'nın haberine göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

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