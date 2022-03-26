Frutti Extra Bursaspor: 83 - Darüşşafaka: 81
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Frutti Extra Bursaspor: Needham 17, Onuralp Bitim 8, Andrews 13, Hayes 21, Dudzsinki 14, Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al
Darüşşafaka: Caupain 26, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 25, Pineiro 4, Ragıp Berke Atar 8, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 3, Cullough 4, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 17-22
Devre: 45-37
3. Periyot: 66-60
5 faulle çıkan: 39.57 Pineiro (Darüşşafaka)
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