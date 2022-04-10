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Haberler Basketbol
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Galatasaray: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup etti

Galatasaray: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Galatasaray: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Elçikoca, Samet Tekin

Galatasaray: Davis 27, Melis Gülcan 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Evans 21, Merve Aydın, Gizem Başaran Turan 7, Gizem Yavuz, Sude Yılmaz 9, Eda Şahin, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Berna Şahin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Uca 5, Macaulay 17, Doyle 23, Gonca Karataş, Ferda Yıldız 9, Merve Arı 12, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Duygu Özen 2, Daci 6

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-39

3. Periyot: 70-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup etti.

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