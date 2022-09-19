Aras Kargo, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve grup şirketlerinin resmi taşıma sponsoru oldu

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Özbek, Aras Kargo ile bir iş birliği geliştirdiklerini belirterek, "Galatasaray Spor Kulübüne vereceği destekten dolayı Aras Kargo'ya teşekkür ediyorum. Mağazacılıkla ve kulübümüzün diğer organlarıyla ilgili taşımacılık anlaşmasına imza atıyoruz. Galatasaray'a reklam açısından verdiği destek de çok önemli." diye konuştu.

Dursun Özbek, Utku Ayyarkın'dan sözleşmede olmayan sürpriz bir talepte bulunarak, "Bu iki kurumun iş birliğinin gelişmesi, daha da ileri gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Genel Müdür'üme sürpriz olarak, anlaşmanın bu seviyede kalmaması, özellikle amatör sporlarla daha büyük iş birliğine taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Kendisinden bir söz istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek'in sürpriz talebinin ardından söz alan Utku Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak 40 yıldır sporun ve sanat dünyasının destekleyicisi olduk. 117 yıllık geçmişinde birçok başarıya imza atmış bir spor kulübünün bize verdiği anlamlı formayı taşımak için biz akde imza atacağız. Aras Kargo spora ciddi katkı sağlıyor. Spor kulüplerinde de en önemli branşlardan bir tanesi futbol. Bunun yanında farklı alanda da kulüplerimiz önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Galatasaray Kulübünün bizi yönlendireceği, bizimle iş birliği yapacağı farklı branşlar varsa, üzerimize düşen sorumluluğu keyifle yaparız. Ülkemizde 80 milyonun üzerinde yurttaşımıza hizmet götürürken, Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan bir kulübün bizimle iş birliği geliştirmesi ve bizi çözüm ortağı olarak kabul etmesi bizim için başka bir anlam, gurur ve keyif. Önemli olan Galatasaray'da Türk sporcusunu destekleyebileceğimiz ve onların başarısıyla gururlanabileceğimiz güzel iş birliklerine imza atmak. Bu yıla 'Futbolun heyecanını taşıyoruz' mottosuyla başladık. Spor kulüplerimiz gibi milli takımımızın da sponsoruyuz. Amacımız, ülkemizde milyonlarca kişinin takip ettiği futboldaki başarının bir parçası olmak."

Galatasaray ile uzun zamandır çalıştıklarını hatırlatan Ayyarkın, "Zaten çok uzun zamandır Galatasaray Kulübü ile çözüm ortağı olarak çalışıyorduk. Bugün onu bir adım ileri götürüyoruz. Daha biz birinci imzayı atmadan Sayın Başkan misyonumuzu bambaşka bir noktaya taşıdı. Umarım bir sonraki birlikteliğimizde başkanın bizden talep ettiği görev neyse, onu da yerine getirmek için huzurlarınıza geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek, talebine Utku Ayyarkın'ın olumlu yaklaşmasının ardından şunları dile getirdi:

"Sevgili Genel Müdür'üm, futbola yaptıkları hizmetin ne kadar değerli olduğunu açıkladı. Bence sadece futbolda kalmaması lazım. Türkiye'de sporun gelişmesi için amatör branşların da desteklenmeye ihtiyacı var. Biraz önceki sürpriz talebim tamamen amatör branşlarla ilgiliydi. Futbol, yeteri kadar herkesin ilgisini çekiyor ve destek buluyor. Ancak amatör branşlarımızın yeteri kadar destek bulduğunu düşünmüyorum. Türk sporuna hizmet etmek, daha da geliştirmek için amatör sporların desteğe büyük ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde herhangi bir amatör branşımıza da destekçi olursanız, Galatasaray ailesi olarak çok seviniriz. Bugüne kadar Galatasaray'a yaptığınız destek için teşekkür ediyorum. İleride bu desteğinizin özellikle amatör sporlar bazında büyüyerek süreceğinizi umuyorum."

Özbek, anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermezken, "Galatasaray olarak anlaşmanın detaylarından son derece memnunuz. Anlaşmanın iki kategorisi var. Mağazacılıkla ilgili taşımaya ihtiyacımız var. Ayrıca stadımızdaki ve futbolla ilgili aktivitelerimizde Aras Kargo'yu taraftarımızla buluşturmak için organizasyonlar düzenlenecek. Galatasaray ailesi olarak son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, stat isim sponsorluğuyla ilgili soru üzerine, "Galatasaray'a sağlanacak destekler ve sponsorluklar için her gün çalışıyoruz. Sonuçlanmadan ifade etmenin doğru olmadığını düşünüyorum ama taraftarlarımız ve camiamızın Galatasaray'ın sponsorluk anlamında çok daha büyük faydalar sağlaması için elimizden geleni yaptığımızı bilmesini istiyorum. Sonuçlandıkça sizlerle bunu paylaşacağız." diye konuştu.

Sponsorluk töreni, imzaların atılması, fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediyelerin verilmesiyle sona erdi.