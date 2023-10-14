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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi!

        Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulunun 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:53
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        Oy birliğiyle ibra kararı!
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        Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

        Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

        Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

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