Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampında olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, ülkesinin milli takımının kampında olan bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Norveç Futbol Federasyonu da yaptığı açıklama ile, milli takımda olan Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Elabdellaoui'nin dün gece semptomlar hissettiği belirtilen açıklamada, şu anda durumunun iyi olduğu ve takımdan ayrı olarak izole edildiği belirtildi.