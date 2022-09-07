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Galatasaray'dan stoper transferi

Galatasaray, Aalborg forması giyen stoper Mathias Ross ve kulübü ile anlaşma sağladı. Futbolcunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Galatasaray'dan stoper transferi - Mathias Ross geliyor

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Aalborg BK forması giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Mathias Ross'u transfer etti. Futbolcunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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