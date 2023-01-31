Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı yıldız oyuncunun Süper Lig'de kalmasına sıcak bakmadı.

İstanbul ekiplerinin de ilgilendiği Seferovic'e talip olan Celta Vigo'nun yaptığı teklif kabul edildi.

Habere göre Seferovic de İspanyol ekibiyle el sıkıştı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Celta Vigo'yla sözleşme imzalayacak.