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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

        Son dakika haberine göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Geçen günlerde transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:13
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        Devler Ligi kadrosu belli oldu!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

        UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Batuhan Şen, Berk Balaban.

        Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

        Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

        Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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