SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı Son dakika haberine göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu tur için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Geçen günlerde transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 21.07.2023 - 16:13 Güncelleme: 21.07.2023 - 16:14 facebook

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