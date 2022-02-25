UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Atalanta
Porto
Sevilla
RB Leipzig
Rangers
Barcelona
Real Betis
Braga
Doğrudan son 16 turuna yükseldiği için Şubat ayını Avrupa'da maç yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreni 25 Şubat Cuma günü(yarın) yapılacak. Son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. Galatasaray lider tamamladığı için kura çekimine seribaşı olarak katılacak.
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