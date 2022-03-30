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Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti

Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milli takımları ile maçlarını salı günü oynayanların izinli oldukları için katılmadıkları antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma pas ve güç kuvvet çalışmaları yapıldı.

Ardından geçilen taktik çalışmalarda ofansif aksiyonlar ve atak sonlandırma üzerinde duruldu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Gözünün tedavi süreci kapsamında kontrolleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Omar Elabdellaoui, İstanbul'a döndü. Omar günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel programla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı, ardından da Süper Lig'de Gaziantepspor FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın Kamerun'un oynadığı play-off ilk maçında süre aldıktan sonra çıktığı antrenmanı tamamlayamamış ve Kamerun'a karşı ikinci maçta görev yapamamıştı. Feghouli'nin durumu İstanbul'daki kontrollerinin ardından netleşecek.

Sarı-kırmızılı takım, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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