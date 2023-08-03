Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı Galatasaray, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncu için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro yıllık ücret ödenecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

"Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, TFF'nin yeni uygulaması 'Mavi kart' sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde oynayacak.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR? Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993 Doğum yeri: Herten / Almanya Yaş: 30 Boy: 1,83 m Uyruk: Almanya / Türkiye Mevki: Orta saha - Merkez orta saha Yan mevki: On Numara - Önlibero Ayak: Sol ayak Oynadığı takımlar: Dortmund II, Hamburg, K'lautern, Düsseldorf, Hoffenheim, Leverkusen Toplam performans: 394 maç 66 gol 77 asist

NASIL BİR FUTBOLCU? REKLAM 30 yaşındaki Demirbay için Transfermarkt’ın Bundesliga uzmanı Tobias Kröger, açıklamalarda bulundu. Kröger, "Demirbay, Almanya'da teknik açıdan güçlü bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor. İyi olduğu dönemlerde Alman Milli Takım formasını da giydi. Ancak son yıllarda Hoffenheim'daki üst düzey formunu az da olsa kaybetti. Leverkusen takımındaki güçlü statüsü de giderek azaldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Hertha Berlin’e transferi son anda iptal oldu. Demirbay, artık Türkiye’de yeni bir başlangıç yapacak. Umarız eski formunu yakalayıp takımına faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı. Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor. Bir dönem Türkiye U20 ve U19 milli takımlarında forma giyen Demirbay, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Joachim Löw döneminde 2 defa Almanya Milli Takım forması giymişti.