Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

        Galatasaray, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncu için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ve 1 milyon Euro yıllık ücret ödenecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyecek.

        Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

        "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

        "Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

        REKLAM

        TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

        Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, TFF'nin yeni uygulaması 'Mavi kart' sayesinde Süper Lig'de yerli statüsünde oynayacak.

        KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

        Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993

        Doğum yeri: Herten / Almanya

        Yaş: 30

        Boy: 1,83 m

        Uyruk: Almanya / Türkiye

        Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

        Yan mevki: On Numara - Önlibero

        Ayak: Sol ayak

        Oynadığı takımlar: Dortmund II, Hamburg, K'lautern, Düsseldorf, Hoffenheim, Leverkusen

        Toplam performans: 394 maç 66 gol 77 asist

        NASIL BİR FUTBOLCU?

        REKLAM

        30 yaşındaki Demirbay için Transfermarkt’ın Bundesliga uzmanı Tobias Kröger, açıklamalarda bulundu.

        Kröger, "Demirbay, Almanya'da teknik açıdan güçlü bir orta saha oyuncusu olarak görülüyor. İyi olduğu dönemlerde Alman Milli Takım formasını da giydi. Ancak son yıllarda Hoffenheim'daki üst düzey formunu az da olsa kaybetti. Leverkusen takımındaki güçlü statüsü de giderek azaldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Hertha Berlin’e transferi son anda iptal oldu. Demirbay, artık Türkiye’de yeni bir başlangıç yapacak. Umarız eski formunu yakalayıp takımına faydalı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

        Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı. Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.

        Bir dönem Türkiye U20 ve U19 milli takımlarında forma giyen Demirbay, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Joachim Löw döneminde 2 defa Almanya Milli Takım forması giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı