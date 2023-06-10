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Galatasaray'da seçim süresi 2 yıla indi

Galatasaray Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bazı maddeler için tüzük tadili tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelere teşekkür ederken, "Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz" dedi

Galatasaray Kulübü'nün tüzük tadil kongresi başladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Galatasaray Kulübünde tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu ve diğer kurulların görev sürelerinin üç yıldan iki yıla indirilmesi, yıllık olağan genel kurullarda mali ve idari bakımdan ayrı yapılan ibra uygulamasının tek bir ibra oylaması şeklinde düzenlenmesi, kulüp faaliyet yılının Galatasaray Sportif AŞ faaliyet yılı ile uyumlu olarak 1 Haziran tarihinde başlayıp, 31 Mayıs tarihinde sona erecek şekilde değiştirilmesi ve kurumsal takvimin buna uygun olarak güncellenmesi gibi maddeler kabul edildi.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, oylamanın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında çok duygulu olduğunu dile getirerek, "Bugün sizlerin önüne tüzük değişikliği için bazı maddeler getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da oluşturmak istediğimiz hava, sevgi ikliminin vücut bulduğu için çok sevinçliyim. Duygusal bir durumdayım, duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Size ne söz verdiysek ne vadettiysek hepsini harfi harfine yerine getireceğimizden emin olun. Bunun için ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvesini inşallah bu sezon toplayacağız. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Konuşması uzun süre ayakta alkışlanan Özbek, üyelere alkışla karşılık verdi.

Galatasaray Kulübünün tüzük tadil kongresi yaklaşık bir saate tamamlandı. Kulüpte genel kurullar genelde çok uzun sürerken, bir toplantının bu kadar kısa sürede bitmesi bazı üyeler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

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