Galatasaray set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selim Kalaycı)
Spor Toto: Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Savaş Kaplan, Dautefendic)
Setler: 25-18, 25-15, 25-21
Süre: 77 dakika (23, 25, 29)
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