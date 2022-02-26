Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Teknik direktör Torrent'in Rize karşısında Gomis, Ciculdau, Berkan ve Emre Kılınç'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

TORRENT'İN PLANI HAZIR

Galatasaray'ın başında çıktığı 7. maçında galibiyetle tanışan Dominic Torrent, kazandıkları Göztepe maçının son bölümünde oynanan oyundan memnun kaldı. İzmir deplasmanında başladığı ilk 11'ini 62. dakikada değiştirmeye başlayan İspanyol teknik adam, takımının önde baskı kurduğunu gördü.

Peş peşe ataklarını sürdürürken penaltı kazanarak öne geçen sarı-kırmızılılarda Torrent, yarın akşam ağırlayacakları Çaykur Rize maçına da Gomis, Ciculdau, Berkan ve Emre Kılınç'ı birlikte maça başlatacak.

Geçtiğimiz hafta bu 4 isim oyuna dahil olduktan sonra kıpırdanan Aslan’ın Çaykur Rize maçını da kazanarak artık istikrar yakalamak istediği öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOL 3. gol geldi!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun MR'ı çekildi
FUTBOL Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
İsveç, olası Rusya maçına çıkmayacak
FUTBOL İsveç, olası Rusya maçına çıkmayacak
Trezeguet’ten 3 maçta 3 gol
FUTBOL 3 maçta 3 gol attı!
Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
FUTBOL Başakşehir 4 maç sonra kaybetti
Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi oldu
FUTBOL En çok gol atan ikili oldular!
Başakşehir: 1 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Başakşehir 2 dakikada yıkıldı
Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 1
FUTBOL Manisa FK 3 puanın sahibi
Ankara Keçiörengücü: 1 - Tuzlaspor: 0
FUTBOL Keçiörengücü tek golle kazandı
Ahmet Ağaoğlu: "Her sene yarışta olacaktır"
FUTBOL "Her sene yarışta olacaktır"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.