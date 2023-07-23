Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı
Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi
Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
30 yaşındaki Fildişili forvet, geçen sezon İngiltere Premier League'de Crystal Palace formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.