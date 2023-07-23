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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı

        Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 17:08
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        Galatasaray transferi açıkladı!
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        Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

        "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

        Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

        30 yaşındaki Fildişili forvet, geçen sezon İngiltere Premier League'de Crystal Palace formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.

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