Galatasaray’da yıldızlar tribünde

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni dahil olan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi.

Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.