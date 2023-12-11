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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de can kaybı 18 bin 205'e yükseldi

        Son dakika haberi Gazze'de can kaybı 18 bin 205'e yükseldi

        Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e yükseldiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:50
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        Gazze'de can kaybı 18 bin 205'e yükseldi
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        İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 416 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        El-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

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