Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve aile yakını daha dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı, bugün Türkiye'ye ulaşmaları öngörülüyor.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve aile yakını daha dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı.
Türk vatandaşları ve ailelerinin bugün Türkiye'ye ulaşmaları öngörülüyor.
130 KİŞİLİK GRUP ÖNCEKİ GÜN TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun, geçtiğimiz gün Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirmişti.
130 kişilik grup dün Türkiye'ye gelmişti.
* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.