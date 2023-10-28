Geçiş Oyunu Habertürk'te başlıyor! Habertürk'te spor zamanı, futbol vakti... Yepyeni bir program, bambaşka bakış açıları, futbol gündeminde ne ararsanız bu yayında! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar ile "Geçiş Oyunu" 30 Ekim Pazartesi günü saat 23:00'te Habertürk TV'de...

Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 13:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:37 facebook

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