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Son dakika haberler... Bursa'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Bursa'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Kentte 2 grup kızın, tekme tokat ettiği 'erkek arkadaş' kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görülen kızların kavgasını ayırmak mümkün olmadı

Son dakika haberi: Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi! - Haberler
Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!
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DHA

Kavga, Yıldırım ilçesindeki bir parkta yaşandı. 2 grup halinde parkta buluşan kızlar arasında, `erkek arkadaş´ nedeniyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Birbirlerinin saçlarından tutan ve tekmeler atan kızların kavgası, parkta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kızlardan bazılarının maske takmadığı görülürken, kavgada sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

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