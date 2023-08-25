Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'de forma giyen Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı transfer ettiğini duyurdu
Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna katarken forvet oyuncusu Melih Bostan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kadromuzu güçlendirmek için Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği’miz, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe A.Ş.’den iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-karalarımız, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir’le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşırken 19 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan’ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan defans oyuncusu Yiğit Efe Demir; Fenerbahçe U16, U19 ve Fenerbahçe A takımında forma giydi. Derincespor altyapısında yetişen Melih Bostan ise Fenerbahçe U16, U17, U19, Serik Belediyespor, Eskişehirspor ve son olarak Fenerbahçe A takımında forma giydi" denildi.