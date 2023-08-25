Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2 oyuncuyu kadrosuna kattı

Gençlerbirliği kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'den defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna katarken forvet oyuncusu Melih Bostan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Kadromuzu güçlendirmek için Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği’miz, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe A.Ş.’den iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-karalarımız, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir’le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşırken 19 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan’ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan defans oyuncusu Yiğit Efe Demir; Fenerbahçe U16, U19 ve Fenerbahçe A takımında forma giydi. Derincespor altyapısında yetişen Melih Bostan ise Fenerbahçe U16, U17, U19, Serik Belediyespor, Eskişehirspor ve son olarak Fenerbahçe A takımında forma giydi" denildi.