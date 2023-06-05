Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim

HABERTURK.COM

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Dr. Osman Aşkın Bak, görevini Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı.

Bakan Bak devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sporda ve gençlikte dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, sporunun her zaman yanında olan, sporu çok iyi bilen bir lider. Stratejik olarak bize yön veriyor. Bu bayrağı devralıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız."

Ayrıntılar birazdan...