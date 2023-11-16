Son dakika haberi 'Germiciler' çökertildi! 10 tutuklama Muğla'da düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici'nin yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendi.

#Muğla’da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve “Germiciler” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 1️⃣0️⃣ şüpheli şahıs Tutuklandı❗️



Organize Suç… pic.twitter.com/I8y1zF04GP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 16, 2023

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek

nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün “silah ticareti” yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sayıda; tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” şüphelilerden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında, "Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.