Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve rövanş için Türkiye'yi fazlasıyla umutlandırdı.

Devre arasında Barcelona'dan kiralanan İnaki Pena dün eski takımına karşı devleşti. 23 yaşındaki file bekçisi yaptığı 4 kurtarış ile Katalan ekibine gol şansı vermezken iki kez de yumrukla top uzaklaştırdı.

Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili maç öncesinde futbol direktörü Mateu Alemany demeç vermiş ve oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirterek, "Kiralık hamlesi cesurcaydı. Bu onun için harika bir deneyim olacak. O, Barcelona için bir değer" dedi.

Xavi: Inaki Pena için fikir gidip geri dönmesiydi

Maçın ardından Barcelona teknik direktörü Xavi de Pena hakkında değerlendirmede bulundu.

Xavi karşılaşma sonrası Pena için verdiği demeçte, "Onun adına mutluyum. Üst düzey bir kaleci olduğunu gösterdi. Bizi üzdü ancak durum bu. Onun adına mutluyum, bunu hak ediyor." sözlerini kullandı.

Xavi, Pena'nın kulübe geri döneceğini vurgularken "Evet, fikir onun kiralık gitmesi ve geri dönmesiydi. Şu an çok iyi gidiyor. Cesaretinden dolayı mutluyum" dedi.

Jordi Cruyff'ten kafa karıştıran sözler

Mateu Alemany ve Xavi'nin aksine Barcelona danışmanı Jordi Cruyff genç oyuncunun durumunun belirsiz olduğunu ima etti.

Cruyff maçın ardından Barça TV'ye verdiği demeçte, "Inaki Pena kalesinde güven verdi ve kalitesini gösterdi. Bugün çok iyiydi. Geri dönecek mi? Yaz aylarında bizimle olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray, Pena'yı sezon sonuna kadar kiralarken oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.