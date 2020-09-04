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HaberlerGündemSon dakika haberi Giresun'da can kaybı 11'e yükseldi
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Son dakika haberi Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 11'e çıktı

Giresun´da sel felaketinde kayıp 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 11'e çıktı.

son dakika
AA

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan son jandarma personelinin de cenazesine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekipler, Doğankent ilçesinde Harşit Çayı'nda bir kişinin cansız bedenine ulaştı. İncelemede, cenazenin jandarma personeline ait olduğu belirlendi.

Doğankent'te 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda daha önceki günlerde 4 personelin, bugün ise kaybolan son jandarmanın naaşına ulaşıldı.

Böylece selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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