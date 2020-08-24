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Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 2'si asker 7 kişi hayatını kaybetti. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre ilçelerde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, sel felaketinde 3´ü jandarma personeli kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Gece boyu şiddetini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi, nehre döndü; park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

YOL ÇÖKTÜ, 5 EKİPLİK JANDARMA ARACI SELE KAPILDI

Yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Tirebolu-Doğankent yolunda, içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın, menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmalarında 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Bölgeden 4 kilometre uzaklıkta dere yatağında ulaşılan, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın (44) cenazesi, düzenlenecek törenle memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

KAYIPLAR ARANIYOR

Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bölgede ekiplerin 3'ü jandarma 9 kayıp kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri de eşlik ediyor. Ekipler, 2 uzman çavuşun cansız bedenine ulaşılan bölgede arama çalışmalarına yoğunluk veriyor. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede dronela havadan tarama yaparak, çalışmalara eşlik edecek. Bölgede JAK timlerinin yer aldığı aramalara ekipler, 3'er kilometrelik alanlara bölünerek devam edecek.

GECE TEDİRGİN GEÇTİ

Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de halk, geceyi tedirgin geçirdi. İlçede yaşayan Aycan Kahraman, "Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz" dedi.

Murat Tomak ise "Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21 civarlarında. Biz de evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanımızda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdik" diye konuştu.

Sinan Şahin de "Evimiz hemen ana cadde üzerinde yer alıyor. Yağmur yağarken evimizde korku dolu anlar yaşadık. Yağmur şiddetini biraz daha artırsaydı evlerimiz de giderdi. Korkuyla ilk geceyi geçirdik. Bugün de yine aynı korkuyla evimizde mecbur kalıyoruz. Elektrik yok, su yok, yardım bekliyoruz" dedi.

MUM SATILAN DÜKKAN BULAMADI

Evden çıkıp, Dereli sokaklarında mum bulmak için dükkan dükkan dolaşan Ümmühan Akkoç da "Elektrik yok, su yok. Belki dükkanlarda mum bulurum, diye dışarı çıktım ama ortada dükkan kalmamış. Çok korkunç bir geceydi, her yer mahvoldu, evlerimizde korku içinde bir gece geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.