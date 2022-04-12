Gomis eski formundan uzak

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Fransız santrforun performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Sarı kırmızılı ekipteki ilk döneminde 29 kez fileleri havalandıran deneyimli forvet, gol kralı olmuştu.
O sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı veren Gomis, kritik golleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu.
Sonrasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan tecrübeli santraforun yolu 4 yılın ardından yine Galatasaray'la kesişti.
Sarı kırmızılı taraftarların dört gözle yolunu beklediği Gomis bu kez beklentileri karşılayamadı.
Forma giydiği 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, sadece 6 karşılaşmanın 11'inde kendine yer buldu.
2 maçta 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu attığı 5 golün üçünü penaltılardan kaydetti.
Gomis Çaykur Rizespor maçında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
36 yaşındaki santrfor ayrıca Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş ve 2-0 kaybettiği Fenerbahçe derbilerindeki etkisiz görüntüsüyle eleştirildi.
Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
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