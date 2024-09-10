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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google rekabet davasını kaybetti - Teknoloji Haberleri

        Google rekabet davasını kaybetti

        Google, 2,4 milyar euroluk rekabet davasını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:38
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        Google rekabet davasını kaybetti
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        Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonu'nun para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

        Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in itirazını reddederken, firmanın konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 2,4 milyar euroluk para cezasını onadı.

        AB Komisyonu, Google'a 2,4 milyar euroluk para cezası vermiş şirket ise söz konusu karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.

        * Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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