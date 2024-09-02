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        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Galatasaray, Ismail Jakobs transferinin maliyetini KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray, Ismail Jakobs transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!

        Galatasaray, Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 23:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:17
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        G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
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        Galatasaray, bugün İstanbul'a getirdiği Ismail Jakobs'u kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 1 milyon euro kiralama bedeli, Jakobs'a ise 2.1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

        25 yaşındaki Senegalli sol bekin zorunlu satın alma bedelinin ise 8 milyon euro olduğu açıklandı.

        Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

        Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.

        Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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