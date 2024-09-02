Son dakika haberi Galatasaray, Ismail Jakobs transferinin maliyetini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ismail Jakobs transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, bugün İstanbul'a getirdiği Ismail Jakobs'u kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 1 milyon euro kiralama bedeli, Jakobs'a ise 2.1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin zorunlu satın alma bedelinin ise 8 milyon euro olduğu açıklandı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.